高球場建屋　勢令粉嶺交通塞上加塞　議員斥政府「有冇用腦」

粉嶺高爾夫球場建屋爭議不斷。北區區議會今日(14日)討論相關議題，其中絕大部分議員均對粉嶺高球場興建公營房屋表示強烈反對，認為該地生態價值高，批評當局的環評報告是「不堪入目」；又狠批政府「有冇用腦諗野」，因粉錦公路交通擠塞問題嚴重，多年來均無法解決，認為在粉嶺高球場公營房屋建成後，將會令到該地交通安排更惡劣；大雨時水浸情況亦會加劇。政府則回應指將展開道路改善工程，日後交通問題將可大大紓緩。

北區區議員溫和達於會上舉牌批評，政府各部門「斷橛禾蟲、各自為政」，認為政府應基建先行才可解決交通擠塞問題。而另一區議員李冠洪亦於會上大力反對高球場發展，認為現時已有北部都會區，毋須強硬發展粉嶺高球場，又稱交通問題根本無法解決，痛斥土木工程拓展署代表「普通日子都會塞(車)，3萬人住入去、北區醫院擴建埋，大頭嶺迴旋處都唔會塞車，咁你真係可以做特首啦」，更直言「如果你真係過到，我哋北區4個鄉一定群起而攻之。」

土拓署高級工程師劉立天則回應稱，根據技術研究，在完成道路改善工程後，大頭嶺迴旋處於2023年在繁忙時間設計流量，上午及下午分別為0.95及0.75，其他迴旋處及道路亦不超過1，故署方認為仍可接受，相信工程後的交通擠塞問題將有所改善。