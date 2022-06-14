洗街水車攔腰撞巴士致23傷　司機被控危險駕駛受審

深水埗元州街與桂林街交界前年發生嚴重交通意外，雙層巴士遭洗街水車攔腰撞上，導致巴士上23名乘客受傷，有乘客更因而頭部受傷致失憶。肇事水車司機事後被捕，今天起（14日）就危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪，於區域法院受審。

本案被告王國平（65歲）操普通話，他否認於2020年9月12日危險駕駛，導致2名巴士乘客嚴重受傷。辯方指被告欲承認不小心駕駛，但不獲控方接納。控方開案陳詞指涉案桂林街是一條設有「讓路」交通標誌的單程下坡行車道，被告當日為食環署外判商1輛特別用途車輛的夜更司機。

在意外發生前，一輛雙層巴士正沿元州街行駛，駛至涉案交界處時放慢速度，並打算停下讓其他車輛超前，卻突然遭被告駕駛的特別用途車輛攔腰撞上。巴士上有23名5至85歲的乘客受傷，其中2名女乘客受嚴重傷害，包括骨折，其中1人更頭部受傷致失憶。被告事後曾向查詢警員表示，於交界準備停車時，發現煞車腳掣失靈，後在警誡下稱「車子裝滿水太重，想停也停不了。」被告之後在錄影會面中表示他是替更員工，只有很少駕駛該特別用途車輛的經驗，但知道如何操控它。而他鬆開油門後曾暈一暈而失去了對車輛控制，當他恢復意識時已經為時已晚。警方事後檢驗涉案車輛，並無發現任何機械故障，亦沒有超重。

案件編號：DCCC 674/2021