遲到35小時改考勤紀錄避扣薪　康文署助理經理遭起訴

廉政公署今日(14日)落案起訴一名康樂及文化事務署助理經理，控告她涉嫌使用虛假考勤紀錄報表，藉修改報表上顯示的上班時間，以掩飾她在疫情期間，4個月內遲到共約35小時。被告已獲准保釋，以待本周四(16日)在西九龍裁判法院答辯。

被告為曾麗平(41歲)被控4項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名。她當時派駐文化節目組負責舉辦戲劇節目，須每周5天在香港文化中心工作，上班時間為早上9時30分。自2020年11月底起，康文署因應疫情而實施彈性上班時間，其上班時間改為早上10時。

控罪指，被告涉嫌意圖欺騙康文署而使用4份每月考勤紀錄報表，所涉時期為2020年10月至2021年1月。有關紀錄報表並載有虛假陳述，即共有27項上班時間記項，被修改至早於其實際上班時間。調查發現，被告在該4個月內遲到27次共約30個小時，上述27項上班時間記錄被平均改早一小時，其中一項更遭改早兩小時。康文署根據被告提交的每月考勤紀錄報表，未有向她扣除薪金共逾9,700港元。