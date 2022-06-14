政Whats噏：梁栢賢Fb再貼文　唔通又爆...　

喺第5波疫情大爆發期間，醫院管理局行政總裁梁栢賢(PY)「出山」，喺Facebook(Fb)撰文，連番批評政府抗疫措施不濟，而喺4月中疫情受控，佢就擱筆嘞！PY今日(14日)再次喺Fb貼文，唔通係眼見疫情有反彈趨勢，甚至可能爆第6波，佢又再度出山救亡？

PY喺4月11日話唔再撰文論述疫情後，期間都只係出過一篇貼文，係講自己歎美食嘅，而今日嗰篇呢......，大家放心，同疫情無關，而係講波嘅。眾所周知，PY係「球王」，好鍾意揮拍類嘅運動，精於網球、壁球同羽毛球，最新嘅愛好係乒乓波，愛到乜嘢程度！等佢話你知，貼文寫住「當你愛上乒乓波之後，有機會遇上一張靚波枱，是何等興奮！」

嘩！擁有自己嘅波枱喎。有眼利嘅網友即刻留言：「這款是比賽級數的喔！」另有網友話：「凡戀上乒乓波嘅人，都感受到你的喜悅 。我見到張枱，已經流晒口水」PY亦讚網友有眼光，仲話自己已轉打橫板，學吓新方法，比直板好。唔少網友話要同佢切磋球技，其中前議員李華明亦話「幾時同我打呀！」睇嚟大家都期待同PY對戰喎。