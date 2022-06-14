第6期活化歷史建築　景賢里變身健康生活地標　推廣中醫及養生

「第6期活化歷史建築伙伴計劃」終於今日(14日)公布部分評選結果！保育歷史建築諮詢委員會主席劉智鵬表示，是次公布結果的建築一共收到42份，經9次會議裁定結果。而景賢里作為萬眾矚目的活化地點，一共收到18份申請，活化後將成為「景賢里·養生殿——基於普洱茶、中醫藥」，作為健康生活地標及學習中心。

其他項目包括大潭篤原水抽水站員工宿舍群，將會活化成學校「大潭篤原水抽水站員工宿舍群：水圓地方」，提供幼兒教育及自然體驗活動；白樓將活化成學習中心「國史教育悠悠館」；芳園書室則會化為「芳園書室：創學芳園」，延續和拓展芳園書室原有「卜卜齋」功能，繼續書室的教育使命。劉智鵬指出，景賢里的中式大宅建築風格，加上第一任業主從事中醫藥行業的故事，為配合大宅主題和風格，活化成景賢里·養生殿——基於普洱茶、中醫藥，將可有效推廣大眾對普洱茶、中醫藥和藥材的認識。

大潭篤原水抽水站員工宿舍群由護·聯網慈善基金有限公司及海港學校基金會有限公司聯合承辦；而白樓則由國史教育(香港)有限公司承辦；景賢里則由天大研究院，及國際普洱茶協會有限公司及中醫藥(全球)促進會有限公司聯辦；至於芳園書室則由香港基督少年軍承辦。