還押男生涉求議助與無業漢刪上網紀錄　自辯稱無意礙警調查

18歲副學士男生於2019年因涉嫌管有爆炸品被捕，還押期間又涉嫌與2名探監男子合謀，協助他刪除網上資料，其中1人是區議員黃國桐的助理。3人被控串謀串謀妨礙司法公正等罪，案件今（14日）在區院被裁定表面證供成立，被指提出要求刪除瀏覽紀錄的男生選擇作供，稱沒意圖影響警方調查，只因還押期間很多事情需要親友代為處理，而他或者曾到訪過討論區及成人網站等，不欲該些較私隱的瀏覧紀錄讓親友看見，才請求友人協助刪除有關紀錄。

被告鄺偉邦作供表示，他自幼對魔術、化學實驗及攝影有興趣，涉案化學品主要用於其個人興趣。被告稱涉案的火棉，即硝化纖維素，及煙霧餅均從淘寶網購入，用於魔術表演及攝影效果，而他亦曾從本地魔術店購入火棉。至於被指要求他人協助刪其瀏覽紀錄一事，他解釋因不欲替他處理事務的親友看見其曾瀏覽過的網站或資料，認為該些紀錄「係我啲私隱」，亦「唔希望比佢哋見到我比較私隱嘅資訊」。他指警方已檢取的電腦等裝置，處於離線狀態，並不能夠刪除該些裝置上的紀錄或內容，故他並沒有意圖阻礙調查。

本案3名被告依次是18歲學生鄺偉邦、19歲區議員助理余昕鈺及20歲無業漢黃俊燁，3人同被控於2020年2月3日，在壁屋懲教所串謀妨礙司法公正，即達成協議刪除2個由電郵登記的互聯網帳戶內的數碼資訊，及1個屬鄺的不明手提電話號碼可取用的數碼資訊。鄺另再被控2項管有爆炸品罪，指他於2019年12月24日，在觀塘寶冠大廈的時昌迷你倉內，保管硝化纖維素及10個煙霧餅。

案件編號：DCCC 286/2021