調查指8成人首選即棄外科口罩　有企業製可完全降解的無塑口罩物料　

疫情下口罩成為不可或缺的物品，市面上亦推出不同款色的口罩。不過，在抗疫期間製造的塑膠廢物不容忽視，包括每日有近600萬個不能降解的塑膠口罩被棄置。另有調查發現，市民對即棄口罩釋出微塑膠所構成的環境和人體健康風險，認知度低，例如8成受訪者將塑膠聚丙烯高達1,000年的分解時間，低估為100年。有初創企業以植物纖維及天然物料，製造全球第一個可於6個月內完全降解、可堆肥的無塑醫療級口罩物料，為可持續發展出一分力。

有機構於5月進行網上問卷調查，訪問了262人。調查結果表示，8成半人以即棄外科口罩為首選，僅6%人使用可重用口罩，在後者中，半數人不知濾芯以塑膠製造，即不知道其對環境和健康的影響。而在選購口罩方面，價錢、阻隔/保護功能及透氣度是受訪者買口罩時的首要考慮，只有極少人考慮口罩的環保因素和親膚程度。不過，受訪者亦指若價錢與一般外科口罩相若，樂意購買植物纖維及天然物料製造，且可完全降解的口罩。

現時一般外科口罩是塑膠製造，被棄置後要幾百至過千年才可完全降解。某些塑料更有機會分解微塑膠，勢影響海洋生態。雖然本港不少產品聲稱以「可生物降解」物料製造，惟並不等於妥善解決塑膠污染的方案，因此物料還要做到「可堆肥」，以防產品作虛假「環保」聲稱來魚目混珠。本港環保科技初創企業ÖKOSIX綠適有限公司，製造全球第一個可於6個月內完全降解，兼可堆肥的醫療級走塑口罩物料。物料分解後會變成二氧化碳、水及無害生物質，亦不會釋出微塑膠、重金屬或有害物質。該技術於2022年日內瓦國際發明展獲得金獎。