走私舊手機翻新出售利潤豐厚　挖泥機暗格髒污惹海關懷疑

不法分子再出新招，近日利用挖泥機掩飾偷運價值約1,000萬港元的走私貨物，但仍難逃海關法眼。海域科海域行動組指揮官黃智輝解釋，涉事挖泥機底部的封蓋由兩塊半月形鐵板組成，每塊鐵板有4至5個螺絲孔，關員拆除鐵板後，即發現內藏用黑色膠袋包裹的懷疑走私貨，並且分成一至兩層擺放。關員將封起膠袋的膠紙撕開，揭發每袋藏有約20部手機，粗略計算，每部挖泥機的底部均可藏放近千部手機。

海關有組織罪案調查科特別調查課監督鄭德喜表示，本案有別於過往查獲貴價貨的同類案件，走私物品大多數屬舊手機。他解釋，內地對廢舊電子產品進口有嚴格管制，慎防該些物品對環境及生態安全帶來威脅，故需要經過檢驗，取得相關部門批文方可進口。由於相關產品難以達到要求，不法分子只好通過走私偷運到內地，過往經由旅客「螞蟻搬家」，至疫情下改用海路貨運。據了解，該些舊手機送抵內地會作翻新出售，本來每部收購價約500至1,000港元，翻新後至少可售4,000至5,000港元，利潤高達數倍。

鄭補充，今次是海關首次發現不法分子利用挖泥機收藏走私貨，相信有人首先將挖泥機升起，待收藏貨物後將機械放平，底部空間便顯得非常狹窄，大大增加檢查難度。雖然不法分子將封蓋鐵板螺絲扭緊，兼且刻意用泥土弄污，企圖減低受查機會，但挖泥機的履帶等部分均非常潔淨，唯獨封蓋處骯髒不堪，「此地無銀」的做法反而引起關員懷疑。