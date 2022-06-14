中環槍擊案腹傷被告仍留院　今天缺席提堂

中環上周五（10日）凌晨發生槍擊案，1輛白色7人車沿雲咸街行駛時，1輛私家車駛至它旁邊，車上跳出多人持刀向7人車猛砍，其後現場疑傳出槍聲，眾刀手隨即逃走。案中共有3名男子受傷，包括1名腹部受槍傷的非華裔男子。警方前日（12日）拘捕上述腹部受槍傷的尼泊爾籍男子，案件今天（14日）下午於東區裁判法院提堂，惟被告仍在留院中，沒有被帶上庭應訊。裁判官遂下令將案押後至本周五（17日）或被告出院日再訊，期間被告交由警方看管。

尼泊爾籍被告Gurung Anish（25歲、建築工人），被控企圖蓄意傷人及管有攻擊性武器2罪，指他於2022年6月10日在中環雲咸街34號外，與另外4名被告，意圖使1輛私家車內的人身體受嚴重傷害，而企圖非法及惡意傷害車內人士；及於同日在中環雲咸街34號，管有8把開山刀及1把小刀。

上述控罪提到的4名被告，均是於案發同日被警方拘捕，其中2人為巴基斯坦裔、1人為尼泊爾裔、餘下1人則為本地人。他們的案件已於昨日（13日）提堂，其中1名被告Gulfam Muhammad（36歲、巴基斯坦籍）昨亦因留院而缺席。他今早出院後被押解上庭應訊，辯方申請暫緩其保釋申請，他將於本周五（17日）連同同案2名非華裔被告Gurung Suman（23歲、尼泊爾籍）及Javed Shahid（42歲、巴基斯坦籍）一同申請保釋，期間他續須還押。至於本地被告郭天域（24歲）則會在9月5日再訊。

案件編號：ESCC 913,934/2022