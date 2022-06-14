男生收酬殺鼠施巫術　認虐待動物判更生中心女客判社服

大專男生被指經營巫術祭祀，用兔子、白老鼠等小動物作活體奉獻儀式。其活祭巫術更不乏顧客，有年輕女子聲稱因感情問題，想藉巫術令前度回心轉意。事後該大專男生與3名女顧客被捕，並被控共9項殘酷對待動物等罪。男被告及其中1名女顧客認罪，案件今（14日）在西九龍裁判法院判刑，男被告被判入更生中心，與他早前干犯的非法集結案刑罰同期執行，女顧客則被判120小時社會服務令。

2名認罪被告為20歲大專生唐綽謙及24歲接待員蔡靖寧，當中唐承認企圖、串謀及殘酷對待動物等9罪，蔡則承認2項殘酷對待動物罪。案情指，唐在網上宣傳能用活祭動物的儀式改善人際關係，稱儀式須犧牲兔子或老鼠的性命，再用上「男巫師」的血液作法，索價最低1.5萬港元。警方調查後，發現唐曾在墓地進行祭祀，當時他用力扯一隻活老鼠的頭及尾部，將其攔腰扯成兩半。蔡曾要求唐施行「分手儀式」，令前度與其現任女友分手，唐則向蔡交代小動物在儀式後仍會生還。事後蔡有感施法見效，再次要求唐施行「愛的儀式」，冀可與前度復合。2次交易以2300港元成交。

辯方律師指，唐自去年8月被捕後一直被還押，直至今年2月因另案被判入更生中心，至今已服畢更生中心首階段刑期，而本案還押期已有5至6個月，冀法庭考慮判監，好讓被告可以扣減還押日子盡早重投社會。但裁判官余俊翔對此說有保留，認為法庭在考慮年輕罪犯的判刑時，不應忽略其更生的需要，加上唐另有其他案件在身，仍未去到答辯階段，若法庭現在判他監禁，如未來其他案件需要判刑會有影響。裁判官指，每個人有其宗教自由，但做自己認為對的事之前，必須考慮及遵守道德和法律底線，被告的行為不為社會接納，最大的求情因素就是他們認罪，決定依從報告建議判唐入更生中心，並與他現正服刑的命令同期執行，至於蔡也同樣依從建議判社服令。

案件編號：WKCC 923/2022