食環署擬加強夜間滅鼠工作　議員憂人手不足成效存疑

本港鼠患問題嚴重，立法會食物安全及環境衞生事務委員會今(14日)討論防治蚊蟲及鼠患的工作。就港府向食環署分兩年增撥5億港元，以加強日常滅鼠工作，有議員關注前線人手不足。食物環境衞生署副署長(環境衞生)黃淑嫻交代，食環署今年度將增加人手，例如在全港各區推行夜間防治鼠患行動，下月中起新增23隊夜間防治鼠患流動隊，及在深夜時段放置捕鼠器。至於食環署今月起逐步將密集式滅鼠行動，進一步擴展至涵蓋轄下所有96個公眾街市及11個小販市場，亦會增設15隊人手。

議員陸瀚民會上指，申訴專員公署上月點名指食環署現有「鼠患指數」未能以反映鼠患實況，建議食環署應研究制訂「綜合鼠患指數」，而滅鼠服務承辦商的工作成效亦有不足。黃淑嫻指，正與本地大學探討制訂「綜合鼠患指數」的可行性，目標今年底前審視檢討進展，及尋求適當的改善。她又指，當局平常會透過實地考察、突擊巡查等行動，監督承辦商和前線員工工作，而去年內共發出449張失責通知書。

議員梁文廣則指，過去一段時間收到多宗投訴，如有居民指樓高30層以上的住宅單位亦發現老鼠蹤影，建議當局加強小區滅鼠工作。議員陳凱欣提及，今年2月發生的美孚新邨「老鼠屋」事件，近年私人屋苑、居屋亦頻頻出現相同情況，極困擾鄰近住戶，促當局加強關注。議員何俊賢同樣指，私人地方衞生問題引致多蛇蟲鼠蟻 惟當局執法受限，以致投訴無門，認為有需要改善，精簡相關法律程序。

另外，會議亦探討店舖阻街問題。食環署表示，該署與警方去年起在觀塘、九龍城和荃灣三個地區推行聯合行動試驗計劃，其成效顯著，今年首四個月內三區與店舖阻街相關的投訴僅690宗，較去年同期990宗少約30%。當局指將試驗計劃今月起將擴展至另外三區，包括東區、深水埗區及元朗區。議員陳克勤關注，每逢聯合執行行動結束後，店舖阻街亂象勢故態復萌，認為1,500港元的定額罰款欠缺阻嚇性，建議增設累進罰款機制。有議員亦關注，盛載供港蔬菜的發泡膠箱棄置問題同樣嚴重，促當局加強執法。