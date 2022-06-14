最後一批「賞你遊」行程明早報名　包自助餐飲　探秘維港西貢

旅發局推出最後一批「賞你遊」，市民明早10時可報名。

旅發局今日(14日)推出最後一批「賞你遊」共48個行程，皆為免費行程。於明日(15日)早上10時起，市民可根據活動網站上的指定方式，直接向相關旅行社報名。市民現可瀏覽活動網站，挑選心儀行程。

旅發局表示，此批行程同樣圍繞「探索文化」、「大城小區」、「維港秘景」及「尋覓美食」四大主題，包括新興藝術「圓圈繪畫」體驗、水上的士暢遊維港、西貢秘景打卡等。亦有部分行程繼續以包餐飲吸引市民，包括酒店自助午餐或晚餐、日韓燒烤、台式火鍋、滬菜、點心放題、地道海鮮、主題餐廳等。

參加條件方面，市民憑最多於本地零售及餐飲商戶的實體店舖，消費滿800港元、合計最多2張的機印收據(2021年12月10日或之後發出)，可免費換取本地遊名額1個。而成功獲旅行社確認報名的參加者，出發前須向旅行社提交消費單據正本，並繳付每人100港元作按金(可於出發日取回按金)。所有旅行團參加者均須滿足「疫苗通行證」的最新疫苗接種要求，部分旅行社會要求團友在報名時出示「疫苗通行證」紀錄，或在出發前自行接受快速檢測。