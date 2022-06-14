改革扶貧委員會今開會　議員質疑貧窮標準欠真實性

立法會改革扶貧政策和策略小組委員會今日(14日)召開會議，探討本屆政府扶貧助弱工作成果回顧，勞工及福利局局長羅致光於會上表示，部分扶貧政策，包括訂立貧窮線及分折架構等，雖今屆政府曾作優化及整調，惟整體框架上，一般亦是沿用上一屆政府。有議員批評扶貧政策欠針對性；另質疑貧窮報告中所引用的標準不能反映真實狀況。議員吳秋北更於會上引述報告指出，「打工仔」10至20年的收入增長僅為1%，換言之，若以1萬港元計算，10年間的收入增長只有100港元。

議員鄧家彪質疑政府在回顧本港貧窮問題時，以當局「政策介入後」作標準欠真實性；另認為制訂貧窮線時應以可負擔收入角度作衡量。羅致光回覆稱，以介入前的數據批評政府是不合邏輯及不相稱，認為重點應投放於政策介入後的差異，以觀察實際受協助脫貧的百分比，惟羅強調，政策只能減貧，不能「滅貧」。議員吳秋北則批評扶貧政策欠針對性，他解釋，即使現時貧窮人士獲現金津貼，惟當花掉後，貧窮問題依舊存在，認為當局制訂相關政策時，應向根源性問題方向上思考，以改善貧窮問題。

議員林振昇關注長者貧窮問題，建議政府能定立時間表，放寬或改革現時的長者生活津貼。羅致光回覆稱，行政長官早前已宣布將整合普通及高額長者生活津貼，至於有關安排細節則於未來數天公布，相信屆時長者可統一領取高額水平津貼。議員周浩鼎則建議短期內當局可因應疫情，下調現時的在職家庭津貼；長遠則可以向「培訓人手」形式著手，助重新投入勞動市埸，另建議當局積極完善託兒服務，釋放婦女勞動力。