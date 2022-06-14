港男課金逾10萬元換飯聚被冷待　「直播女」喊冤稱可回水

近年直播平台興起，不少網紅(KOL)都會在直播上與粉絲聊天。近日有節目報道1名姓胡的港男，在2018年至2021年3月期間，「課金」超過10萬港元買虛擬禮物給1名女直播主為換取飯敍機會，怎料飯敍拖延到接近12月，而整餐飯更被無視和冷待，胡生直言自己變成「水魚」。

事緣這位「直播女」表示即將退出直播平台，為答謝粉絲，故舉辦比賽並與送禮物金額最多的3位共進午餐。胡先生因而課金超過3萬。飯敍不但拖延到接近12月，更由原定於1點半延遲到2點半。而整餐飯「直播女」就只在簽聖誕卡和自拍，令他感到被忽視，因此胡先生非常不滿。節目追問該名「直播女」，她卻表示冤枉，指整個見面會並沒有冷待忽視粉絲，最多只是坐低化幾分鐘妝，又稱「唔通食餐飯就要傾足成餐飯咩？」再者，她更表示胡先生以不知名方法取得其電話號碼，更不斷傳訊息及致電，一時又問她「要多少錢」，一時又問「按摩收幾錢」，更直呼她為「老婆」。

之後，胡先生透過社交媒體得知「直播女」的嫲嫲入院，主動關心對方有無足夠醫藥費，並資助1萬港元給嫲嫲入住私家醫院。但李小姐稱嫲嫲確診新冠肺炎，最後到公立醫院求診，胡先生直言「佢當我水魚咁。」而李小姐卻指從來無要求對方金錢資助，只是接受對方心意，如胡先生有不滿，可將金額全數歸還。事件引起網民熱烈討論，有網民笑稱「以為用嗰少少錢，可以買到條女個心」，「講真唔係你期望啲咩，佢會真係隔空愛上你然後同你結婚啊？」更有網民分析胡生心理「呢啲心理慰藉啫，重課就有女仔同你傾下偈、做朋友」。