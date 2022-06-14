大會堂等列為法定古蹟　議員斥諮詢慢　保育欠配套

政府早前刊憲，根據《古物及古蹟條例》將位於中環的回教清真禮拜總堂和香港大會堂，以及旺角的雷生春列為去定古蹟。有議員今日（14日）在相關小組委員會會議上批評當局諮詢緩慢，亦指每個時代對古蹟的理解都不同；亦有議員稱需注重整體發展，同時確保古蹟得以保存。

議員何俊賢指集體回憶每一代都有，但對古蹟理解有不同，指「自己以前咁窮，大會堂都未去過」。他同意大會堂被列入法定古蹟，是因為認同其歷史價值。但他批評當局做法有問題，提交文件到立法會過慢，令議員難以理解，更指有議員唔知「呢3件嘢係咩嚟」，稱在座議員也難以說出5個一級歷史建築的名字。另一議員林琳亦希望當局增加主動性，把諮詢程序提前。工程界議員盧偉國指自己為「業餘音樂愛好者」，稱大會堂音響猶如古董喇叭，令人驚歎，但後台空間不足需改善；議員鄭泳舜亦指在大會堂的保育上，需注重配套及整體發展。另外他也關注清真寺及雷生春等的導賞團工作，令市民認識少數族裔的生活。

當局回應指會注意古蹟周邊的配套發展，在古蹟的維修上亦會與各個政府部門全力配合，而現在香港有120個一級歷史建築，當局每年也會不時檢視，未來亦會透過不同的科技令到市民參與古蹟發展及提升保育意識。