政Whats噏：議會新丁爭飲頭啖湯　疫情打亂變夢成空

今屆議事廳多咗好多新面孔，要搶到位提議員議案都要睇彩數，事關要抽籤決定。政府即將換屆，據稱有多名議會新丁本來申請喺本月底提議案，但個別撤回議案，有啲就再排喺7月首個禮拜嘅大會，希望喺政府換屆後飲頭啖湯。之不過人算不如天算，畀疫情打冧咗，變成一場空。

話說原本有幾位議員申請喺6月29日嘅大會提出議員議案，但最新嘅文件顯示，本身有排隊嘅梁熙同簡慧敏唔見咗，而梁子穎、林順潮、譚岳衡同陸瀚民就改為申請喺7月6日嘅大會提出議員議案，而易志明係新申請嘅，呢班議員似係想爭飲頭啖湯喇！

其實梁熙、簡慧敏、梁子穎同林順潮申請提議員議案已失利過5次，可謂相當「黑仔」，而譚岳衡同陸瀚民亦分別失敗過3次同2次，唔知佢哋到時有冇運呢？而正正因為佢哋今次「走位」，令建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓攞到第二次提出議員議案嘅機會，仲係整個議會裏面唯一有此際遇嘅議員。而當日兩個議案就包括葉劉淑儀提出嘅改革政府新聞處，同埋謝偉銓提出嘅加快實踐「健康城市」目標。

正當班議員「等運到」之際，點知如意算盤就畀疫情打爛咗。主席梁君彥今日(14日)話加強防疫，決定下周三(22日)嘅大會唔會處理議員議案，令到原先嚴剛同郭偉强嘅議員議案將會順延討論，但由於未知6月29日大會嘅安排係點，有可能當日嘅議員議案都係順延，咁就有機會連同謝偉銓同葉劉嘅議員議案，將會成為新政府首幾個議案；至於押後咗提議案嘅議員就「願望」落空嘞！

至於梁熙之所以撤回提出，有關港島東區重建嘅議案申請，佢話其實早喺2個星期前已提出暫時唔講呢個議案住，因為想轉為講縮短公營醫院輪候時間，牽涉公私營醫院協作等，而佢都做咗好詳細嘅研究，認為呢個議題比較迫切，至於港島東區重建都會繼續排隊抽籤待議。

對於議案可能延後，謝偉銓覺得幾時講議案都無分別，愈早有機會講仲好，又話實踐健康城市目標呢個議題都好重要，因為事關港人嘅飲食方式同生活習慣。