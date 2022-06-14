48地方納強檢　灣仔Funky Dance Centre及沙田君臨宴會廳上榜

再增48個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(14日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該48個地方的人士，須於明日至後日(15日至16日)期間進行病毒檢測。

截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。位於馬灣珀麗灣的流動採樣站明日會由7座對出空地改設於19座對出空地。

涉及多宗病例的地點如下：

1.天水圍天華邨華萃樓

2.紅磡黃埔花園金柏苑3座

3.馬鞍山富寶花園7座

4.堅尼地城堅彌地城新海旁28號高逸華軒

5.元朗朗晴居9座

6.沙田水泉澳邨嶺泉樓

7.長沙灣海麗邨海智樓

8.何文田皓畋2座

9.鴨脷洲海怡半島御柳居

10.將軍澳都會駅1座

11.馬鞍山海典灣1座

12.馬鞍山海典居2座

13.藍田滙景花園1座

14.慈雲山慈愛苑愛賢閣

15.馬灣珀麗灣19座

16.筲箕灣愛蝶灣2座

17.葵涌華景山莊2座

18.青衣曉峰園6座

19.屯門錦華花園B座

20.北角健康村3期黃菊樓

21.堅尼地城觀龍樓F座

22.深水埗福榮街25至31A號新榮大樓

23.薄扶林寶翠園6座

24.沙田禾輋邨順和樓

25.牛頭角牛頭角下邨貴顯樓

26.九龍城龍譽2A座

27.將軍澳日出康城首都3座(左翼及右翼)

28.黃大仙樂富邨宏樂樓

29.灣仔軒尼詩道265至267號祥興大廈

30.沙田禾輋廣場3樓331號舖 龍悅

31.沙田愉翠商場1樓109號舖 君臨宴會廳

32.荃灣四陂坊13號地下 唯一雲貴川風味

33.九龍城啟朗苑地下101號舖 百份百餐廳

34.將軍澳明德商場地下7至8號舖 譚仔三哥米線

35.將軍澳昭信路6號顯明苑

36.灣仔港灣道28號灣景中心大廈1樓6號舖 Frites Belgium On Tap

37.將軍澳東港城商場1樓195號舖 謝謝儂

38.將軍澳TKO Gateway 1樓E151號舖 美心小品

39.灣仔謝斐道272號杜智臺地下3至4號舖 華嫂冰室

40.牛頭角牛頭角上邨常悅樓

41.牛頭角安基商場地下及1樓1R1舖 嘉豪酒家

42.九龍灣淘大商場2期地下G246至253號舖 麥當勞

43.北角七姊妹道106至110號富邦大廈地下 東泰茶餐廳

44.北角北角匯2期1樓120號舖 豚豚食堂

45.鰂魚涌康怡廣場北座3樓 T4號舖 金公館

46.北角英皇道560號健威坊地庫L9F號舖 肯德基家鄉雞

47.北角英皇道483至497號東寶大廈地下A舖 金百皇餐廳

48.灣仔皇后大道東202號QRE廣場16至18樓 Hong Kong Funky Dance Centre(林佩佩舞蹈工作坊)