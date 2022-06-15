東方日報A1：欺凌猖狂　細路糾童黨　大個淪黑幫

欺凌猖狂，15歲少女掌摑12歲女童30多巴的案件震驚全城！一名就讀小六的雙非女童，早前於網上聲稱自己「好打得」，疑得罪自稱有黑幫背景的15歲「大家姐」，被指「撩交打」，「大家姐」老羞成怒，率眾相約女童在上周六（11日）對質，更帶她到荃灣一幢唐樓的天台「講數」，女童慘被掌摑至少30巴掌，有街坊拍攝經過上網踢爆事件。女童父親翌日報警揭發事件，警方拘捕「大家姐」在內的5名女童，各人均為中學生，無黑幫背景。事件引發各界關注青少年對黑社會及黑幫行為的錯誤認知，擔心童黨問題失控，「小時自稱黑社會、大個更加為非作歹」，童黨勢變黑社會，促當局加強學生道德及法治觀念，教育界更不應輕視事件。

慘被掌摑的女童12歲，為小六學生，據悉其父母因是內地人，故經常往返中港兩地居住，她與被捕的5名女童於今年一月在網上認識，彼此曾相約出來見過數次面。消息指，女童早前在內地居住時，曾在網上自誇「好打得」，更疑在網上多次「撩交打」，因而得罪一名15歲、自稱活躍於荃灣區有黑幫背景的「大家姐」。「大家姐」見「畀人踩上心口」，遂要求事主返港後，於上周六出來當面對質。

女童不虞有詐，應對方要求依約赴會，惟「大家姐」早有準備，率領一眾童黨把女童「夾」至荃灣聯仁街一幢唐樓的天台「講數」。期間，女童被質問：「你係唔係講過她壞話？」，「大家姐」亦指：「你打我喎，打唔打？唔打，我打喎」，期間有人更稱：「成個香港憎晒你，做乜朋友圈咁寸啫？」結果女童被包圍「用刑」，遭連番掌摑至少數十巴掌，要她受到應有的教訓。不過，事發過程卻被街坊目睹，並把事發經過拍攝下來，片段上載上網後旋即在網上瘋傳。女童「受刑」後臉部一片紅腫，其父親當日察覺愛女神情有異，向她查問時又支吾以對，經追問後揭發事件，遂於翌日陪同女兒前往元朗警署報案。

荃灣警區反黑組接手跟進，經深入調查後鎖定涉案人士身份，在本周一及本周二，分別掩至荃灣、黃大仙及上水，以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」，拘捕5名懷疑涉案女童（12歲至19歲），當中包括帶頭欺凌的「大家姐」。消息指，被捕5人分別在元朗、黃大仙、沙田、上水等地區讀不同學校，讀中一至中五年級，均無黑幫背景。警方初步顯示，受害女童被掌摑至少30巴掌，欺凌原因僅是網上爭執，被捕人士已被帶署扣查。警方表示調查行動持續，不排除有更多人被捕。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，童黨問題故然嚴重，惟事件可能只屬「冰山一角」。他認為學校、社工及警方3方面的關注不足，若情況持續且未有好好處理，或會一發不可收拾。他舉例指，童黨有可能被黑社會利用，令童黨變成黑社會一分子，又稱即使童黨沒有變成黑社會分子，但由於現時三合會的形態已有改變，童黨可以十多人的規模自成一派，為非作歹。因此，他建議學校要與家長合作，加強溝通；教育部門亦應加強學生的道德和法治觀念，以防年輕人「誤以為傷人好小事」。

基督教宣道會茵怡幼稚園顧問校長郭楚翹則直言，童黨的行為「無法紀可言」，認為事件會影響雙方，對掌摑者及被掌摑者的心理都造成壓力。她坦言，「可能她（被掌摑的女童）都是其家庭的掌上明珠」，不明為何要令他人受傷。她又指，事件反映家庭教育不足，否則不會令童黨以為「蝦蝦霸霸就是威晒」！

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