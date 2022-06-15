教大再獲基金資助逾400萬元　普及人工智能教育

人工智能技術發展是大勢所趨，香港教育大學早前獲基金資助，推行第一階段「人工智能素養項目」，讓師生了解人工智能的數據處理過程及其運算邏輯，掌握由機器學習和深度學習的角度執行解決方案。教大再獲基金撥款420萬港元，推行第二階段，目禁吸引1,000名大學生、中學生參加，普及人工智能教育。

該項目由李嘉誠基金會資助於2年前資助，金額500萬港元，培育了255名準老師，利用終端人工智能教材學習人工智能，並讓220多名中學生參與試驗計劃。課程更獲得政府配對撥款，研究文章更於「計算機與教育：人工智能 及 「教育技術與社會」等期刊發表，成為全球首個「概念先行」的人工智能教育學術研究，遠至芬蘭拉普蘭大學也參加該課程。

基金會宣布再捐資420萬港元，推行第二階段、為期3年的「提升人工智能素養課程」，計劃讓1,000名大學生、中學生參加，涉及31間官立中學；教大亦會與教育局商議，讓更多官立中學參與。終端人工智能教材由全球三大人工智能晶片科技公司Kneron團隊編寫。