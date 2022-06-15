酒吧群組頻爆疫　盼快測緩升勢　陳肇始：持食牌酒吧同須守新例

本港疫情近兩周不斷升溫，更接連出現酒吧「LINQ」、「Shuffle」等多個群組爆發，政府宣布明日(16日)至本月29日期間，額外要求酒吧、酒館、夜店、夜總會的顧客，在進入場所前必須出示24小時內快測無確診證明，若違反條例可被定額罰款5,000港元。食物及衞生局局長陳肇始今早(15日)在電台節目表示，現時有很多大型活動、學校、院舍員工等每天都進行快測，相信有關做法可以保護到市民，強調酒吧負責人有責任要求顧客出示相關結果，但明白措施執行時有一定局限，當局每天都會加強巡查，而持有食肆牌照的酒吧亦需遵守這項新措施。

陳表示，從多項數字反映，本港疫情正呈上升趨勢，社會存在傳播鏈，近來在酒吧及酒館出現爆發群組令人感到擔心，並預計感染數字仍會上升，但希望能減慢上升速度。但她指，現時感染新冠病毒人士的死亡率及住院數字相對平穩，相信是由於疫苗接種率增加，及部分市民已感染，而產生了保護屏障。

政府昨日(14日)宣布確診者如果與家人共用廁所或睡房，會被安排到指定設施隔離，陳肇始強調當局會嚴格執行，解釋誌措施是希望在發現到感染個案後能盡快切斷傳播鏈，達到早發現、早隔離及早治療，如果感染人士與家人共用廁所或睡房，屬高傳播風險，有可能感染到家人，有關措施是希望保護到市民及其家人。