自行研發緊急防斷系統　贏盡口碑　感謝客戶支持和信任

證券業界競爭日趨白熱化，要脫穎而出實非易事，除了要跨過環球市場每次風起雲湧外，亦必須審時度勢做足準備工夫。「華資一哥」耀才證券（01428）憑着「以客為先」的精神，疫情期間強化線上線下服務，務求客戶在投資路上「安全、安穩、安心」之餘，並締造「客戶、股東以至公司」的三贏局面，因而勇奪「超卓證券及期貨上市企業大獎」。

對於今次獲獎，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬（Edmond）說：「儘管疫情反覆影響心情，但同事仍迎難而上，帶動集團累積客戶人數突破52萬，向股東有所交代之餘，亦彰顯同事們在疫情期間緊守崗位的成效；加上公司多年來與《東方日報》合作無間，所以對是次獲獎倍感高興。」他說，更重要是由客戶角度出發不斷研發新產品，推陳出新才能推動業績不斷攀升。

Edmond指：「耀才就是喜歡在靜市時動作多多，突圍而出。」全因他們留意到，客人均傾向在旺市專注贏錢及監察數據，反而趁市靜才衡量如何選擇及研究新產品，因此耀才在淡市時加強宣傳，以價廉物美取勝。他們眼見時下不少券商抱「一App走天下」的心態，並不足以應付旺市，尤其是快市的龐大交易量，所以在疫情期間自行研發了「緊急防斷系統」，透過向客人提供不同的落盤方法，達致交易系統穩定，永不死機。

「緊急防斷系統」原理是讓客人只須以同一個戶口號碼及密碼，即可走遍耀才證券（寶寶）及耀才證券Megahub（MH）兩大手機應用程式（App），以及電腦網頁版與專業版一共4大交易平台。「耀才寶寶及Megahub是App之間的互補，倘若客人在使用耀才寶寶期間信號不穩定，可以嘗試轉戰登入Megahub；若然客人連手機網絡都不太穩定，使用電腦版落盤交易便有多重保障，令客人倍感安心，是頗開心的發明。」

要令系統運作暢順，保安是關鍵一環。他透露，現時耀才網上交易平台之所以能夠容納近20萬名客戶同時登入，背後是建基於公司每月進行多次市場演習的數據，涵蓋落盤速度、容納人數等範疇。IT部同事亦反覆進行測試，確保系統連接全球股市。

雖則耀才經網上交易的比例高達99.98%，亦未敢在門市及客戶服務兩大領域鬆懈，疫情肆虐下仍提供24小時客戶查詢服務，維持港九新界14個營業據點，做到每周7日營業。Edmond更直言：「網上交易如此普及，耀才有一定的功勞，分行現時已蛻變為網吧形式，讓客戶在線上落盤，方便客戶前來查詢之餘，更承傳『金魚缸』傳統，變相加強客戶信心。」

至於公司推出的「估中恒指 贏100萬黃金」活動已到第三回合，除了全中者可贏得100萬元黃金外，今次更加碼增設3萬元黃金「安慰獎」，是希望市民在疫情緩和後重新投入社會節奏，增添歌舞昇平氣氛。展望未來，這位在業內打滾了超過25年的CEO透露，耀才擬發展與iPad有關應用程式，並鑽研與全球股市、期權等新產品，積極融入全球股市一體化的大環境，務求做到「價廉物美、貨如輪轉」，令客戶賓至如歸！

（資訊由客戶提供）

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