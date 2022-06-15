市售28款方包近半疑不符標示　製三文治做早餐　隨時中高鈉陷阱

近半測試包裝方包被揭不符營養標籤，消費者委員會今日(15日)公布，於去年12月至今年2月間所作的28款預先包裝白方包和麥方包樣本測試，儘管沒有樣本屬於「高鈉」、「高脂」或「高糖」，然而樣本的整體平均鈉含量較4年前消委會的非預先包裝方包測試為高，測試中每100克檢出鈉含量最高的樣本，吃2片所攝入的鈉，已佔世衞建議一般成人每日攝取上限逾2成，如製作三文治並配以芝士或火腿等較高鈉的食物，消費者便會在不知不覺間攝入更多鈉。

消委會又提到，是次測試中有4款包裝方包樣本未有標示成分表；另有10款樣本所標示的某些營養素含量，與檢測結果的脗合度不符《營養標籤及營養聲稱技術指引》的要求，例如有1款樣本的飽和脂肪酸檢出量比標示值高逾9成，亦有1款膳食纖維標示值達「高纖」定義的樣本，檢出量甚至不達膳食纖維「來源」定義，結果令人失望，相關樣本的資料已交予食安中心跟進。

另外，消委會測試中有6款麥方包樣本檢出丙酸，惟含量均低於《食物內防腐劑規例》訂定的最高准許含量，而美國食品藥品監督管理局（FDA）認為，丙酸是「普遍認為安全」的食物添加劑，沒有訂立食品中的最高含量。