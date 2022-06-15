手指太凍過濕影響血氧計讀數　一款產品資料有異　疑未受規管累事

消委會發現一款指式脈搏血氧計的資料與衞生署網上顯示的資料有異。第5波疫情期間的確診人數急增，不少患者需留在家中自我隔離，當局建議患者在家使用指式脈搏血氧計，監測血液中的含氧量，以監察病情有否惡化。但消委會指，市面上部分指式脈搏血氧計，特別是非醫療用的血氧計，未必經過醫療監管機構審查，產品質素未必有保證。

消委會於4月檢視市面上指式脈搏血氧計的零售價，介乎85港元至超過2,000港元，相差逾22倍，而本港現時沒有特定規管醫療儀器的法例，儘管衞生署於2004年已開始推行自願性的「醫療儀器行政管理制度」，在安全、品質及性能方面均符合要求的產品會獲得表列，直到目前有超過20款血氧計已獲表列。然而消委會在零售店發現，其中1款標示有衞生署醫療儀器科的編號(HKMD Number)，與署方網頁上的產品名稱並不對應，只有本地負責人的公司名稱相同，相關產品資料已轉交衞生署跟進。

消委會強調，自願表列制度採用將近20年，並認為應引入法例嚴格規管，以保障醫療儀器的質素，又指在歐洲，供臨床診斷使用的血氧計會視作醫療儀器並須受到監管，製造商需要在包裝和儀器標示有效的批核標誌，並報告涉及其醫療使用而導致的嚴重事件。該會又提醒，使用者的手指的狀況、手太冰冷或太濕、指甲太長或手震，環境狀況和量度技巧等均會影響其血氧計的準確度。因此，患者不能只依賴血氧計的數值為健康指標，更不能取代臨床病徵/症狀觀察的重要性。