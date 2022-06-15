營養餐標示不符　總脂肪含量最高超2.3倍　食1個月動輒1.4萬元

港人愈來愈着重健康，加上要維持理想身形，部分人或會選購營養餐。消費者委員會透過訂餐及營養素成分測試，發現此類營養餐的餐單並非全部都由營養師設計，9款營養餐樣本中，8款有營養標示，但全部均有至少1種標示的營養素含量與檢測結果不符，其中1款的總脂肪含量，較標示值高逾2.3倍，或致減重不成，徒添其他健康風險。

消委會隨機訂購9款營養餐，此類營養餐不如外賣點餐般每次可購買一餐分量，最少由訂2天至2星期共20餐不等，而且價格懸殊，平均每餐由64港元至219港元不等。若連續1個月訂足3餐，共90餐的最高收費可逾1.4萬港元。營養餐的其中一個最大賣點，營養得來又可減重，除了一款包裝上未有標示營養標示，其餘8款樣本均有至少1種標示的營養素含量與檢測結果不符，其差異更超出相關技術指引的要求。

所有樣本中，其中3款的總脂肪含量、5款的碳水化合物含量、1款的蛋白質含量，以及 2 款的能量含量差距，均超出標示20%以上，不符合食安中心《營養標籤及營養聲稱技術指引》的規管容忍限，其中一間公司提供的咖喱雜菜慢煮豬扒長通粉，其總脂肪含量方面就較標示值高逾2.3倍。另有公司提供的番茄肉丸黑豆意粉，其碳水化合物含量較其標示值少77%。消委會已將資料交予食物安全中心跟進。