一手新盤執漏投訴頭5月接24宗　揭地板發霉　玻璃有花不願更換

市民購買全新私樓大多附設簇新設備，發展商更會負責執漏，省卻買家不少煩惱。不過，消委會過去數年都接獲涉及一手樓執漏的投訴，今年頭5個月有24宗，個案雖較往年有所下降，惟投訴個案仍值得關注。有市民買入逾千萬新樓後，發現地板發霉需另租酒店居住；亦有人投訴多處玻璃花痕卻不獲受理，發展商不守承諾未有替業主更換客廳玻璃；又有業主指冷氣機在保修期過後不足一年即故障，最終獲延長保修期半年。

梁先生早前購買A發展商全新樓盤單位，驗樓報告指單位有11處地方狀況未如理想，其中單位多處有空心磚及地板大面積發霉變黑，擔心霉菌對家人健康有影響，需另租酒店暫住兩個月，要求徹底更換全屋地板並加強防潮處理才會入住，惟管理公司及發展商互相推搪，遂向消委會投訴。消委會去信A發展商後始更換全面室內地板，亦承諾跟進其他執漏項目。

另一買家張先生向B發展商買樓後指大門門鎖、雪櫃花痕、洗手間鏡現裂痕及多處玻璃花痕等需要執漏，發展商及後有跟進大部分情況，惟客廳玻璃花痕近半年後才獲跟進，職員打磨後仍有花痕，曾聲稱若無法修補會替業主向執修承辦商提出更換玻璃，及後卻指花痕只屬外觀問題不會安排更換。張先生對此感不滿並向消委會投訴，其後B發展商與張就玻璃問題達成共識。至於陳女士就投訴C發展商的全新樓盤附送的冷氣機，在保修期過後不足一年即告故障，認為是發展商安裝時出現問題，及後消委會介入，發展商指陳投訴時已超逾保修期近2年，為了維持友好關係而特別處理，負責是次維修冷氣的費用。