人事小組討論提升小學校長薪酬　主席勸朱國強郭玲麗避嫌勿投票

立法會人事編制小組委員會今日(15日)討論提升公營小學校長和副校長的薪酬，並改善小學中層管理人手，涉及約9億港元的額外經常性開支。委員會主席葉劉淑儀建議本身是資助小學校長的教育界議員朱國強，以及註冊小學教師的議員郭玲麗為避嫌不投票，但朱國強不同意，指今次項目涉及全港政策，即使投票亦不屬違規，他亦承諾會向教育慈善機構捐出薪酬增加的部分。

對於提升薪酬建議，教育局副局長蔡若蓮在會議上替今次項目是業界一直期待，隨着社會發展和教育工作的複雜性，認為有需要增加人手和理順薪酬。郭玲麗則指當局早年已承諾小學由半日制轉為全日制後，會改善薪酬架構，但拖延30年都未履行；又指目前安排下，令小學欠缺中層人手，即使學校希望安排主任負責國民教育，亦無法做到。朱國強表示，部分人可能不滿教師在反修例風波的表現，但他強調絕大部分教師都是緊守崗位，呼籲議員支持項目，還教師尊嚴和公道。

對於朱國強及郭玲麗被勸避嫌不投票，身兼中學校長的議員鄧飛則指自身並非小學教師，就算投票亦無衝突。而本身是註冊小學教師的郭玲麗指小學欠缺中層人手，學校即使希望推行國民教育亦無法做到。

葉劉淑儀則呼籲朱國強及郭玲麗不要投票，稱議程有足夠票數通過，「教育局幫你拉晒票」，促議員避嫌。她又稱以往很多議員在各項議程避嫌，不過對朱堅持投票，則稱「要投都尊重你」。最終因項目未完成討論，故沒有進行投票。