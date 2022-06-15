議員批登記局開位失時效　何啟明：處理職工會工作是豬頭骨

當局早前收到海嘯式的工會註冊申請，自2019年11月指2022年4月，職工會登記局接獲4427宗申請。立法會人事編制小組委員會今日(15日)召開會議，通過開設1個首席勞工事務主任編外職位，並提交財務委員會審議。不少議員促3年內完成職工會條例修訂，否則編外職位「開完3年又3年」，又質疑職位有失時效，應在2019年申請。

議員黃國指，如開設該職位政府應3年內完成職工會條例的修訂，否則又會再度向立法會申請延期。他又稱本身處理工會申請的職位需兼任最低工資檢討，為何現時需平分工作。勞工及福利局副局長何啟明稱，本身職工會工作就是「豬頭骨」，需處理最低工資的主任兼任，促議員明白工作並非一半一半，主要是負責最低工資，今次是職工會登記局面臨多宗申請而需要增加人手。

議員蘇長荣則指2019年起職工會登記局面臨多宗工會申請，非正常登記巨量增加，部分組織更鮮明擾亂香港秩序，例如香港言語治療師總工會，但政府卻縱容3年才處理，批現時開位有失時效。何啟明指崗位是希望修訂職工會條例，防止2019年事情再次發生，「黑暴」發生時有緊急措施處理，但認為當時就算提交立法會都難以通過。勞工處處長孫玉函指，勞工處與警務處有合作，處方亦「慳家」所以僅申請編外職位，希望職工會條例下年提交立法會，承認現實很多條文太舊「未必啱用」，又強調很多申請仍在積壓中。