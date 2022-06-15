海關偵破3.5億元清洗黑錢案　找換店女職員被捕

香港海關於2020年底根據情報，懷疑一名本地女子參與清洗黑錢活動，於是展開財富調查，並於今日(15日)，於佐敦拘捕該名女子拘捕。被捕女子51歲，報稱任職找換店職員，她涉嫌由2018年開始，利用其本地銀行戶口處理約1500宗可疑交易，涉款3.5億港元。

海關有組織罪案調查科財富調查第一組高級調查主任黃鎮宇指出，涉案女子名下有23個銀行戶口，合共收取逾160個第三者個人戶口交易及逾20個公司戶口的可疑交易。當她收款後，會以現金提取或匯款轉帳方式，將資金轉移至逾160個第三者個人戶口及不少於15個公司戶口。初步調查顯示，收款戶口的持有人與被捕女子，並無直接關係。有涉案的公司戶口為本地空殼公司持有。被捕女子涉案期間，報稱月薪由8000港元至1.5萬港元不等，而她沒有持有公司及物業。海關相信她個人戶口處理3.5億港元與其財務背景極不相稱，涉嫌清洗黑錢活動。海關檢獲一部手機、多張銀行卡，涉案可疑交易資金來源仍在調查中，海關正循被捕人士的背景、資金來源及流向進行調查，不排除會有更多人被捕。