東鐵綫過海逼爆仍有空間載客　劉國勳斥陳帆活在平衡時空

港鐵東鐵綫過海段自通車以來，以9列列車運作屬「逼上加逼」。議員劉國勳今日（15日）提出口頭質詢，要求當局就繁忙時段的列車班次加至最高提供時間表；亦有議員批評東鐵綫列車多年來未有幕門，質疑當局未有跟進，諷刺執行上是否難過國家航天工程。

劉國勳指隨着東鐵綫過海段通車後該鐵路線客量增加，加上新界東沿鐵路線人口預計在未來數年增長超過20萬，東鐵綫的負荷將進一步加重。運輸及房屋局局長陳帆回應指現時行車班次每2.7分鐘一班，有34列列車運作，港鐵亦已採購多3列列車，在年尾或之前分批運抵香港，行車頻率可增加至2.5分鐘一班。議員李世榮指現時東鐵綫不勝負荷，他舉例指可否重用10至11卡車，因為當列車停泊9卡車月台後，市民可以「行返去第9卡車位置落車。」陳帆強調在建造港鐵東鐵綫過海段時，因為港島綫月台空間有限，而市民若身在第1卡車等上落穿梭時，亦會對運作有影響。

議員陳克勤指10年時間都未見東鐵綫加裝幕門，但國家科技已一日千里，詢問局長「起個幕門喺咪難過國家載人航天工程。」陳帆指東鐵綫已進行前期準備工作，包括鑽孔等，車廂停泊位的精準調校，大埔墟及馬場站會是第一批准行工程的車站，預料在2023年尾會先作啟用，並再作檢視及跟進。

劉國勳會後表示對於陳帆稱東鐵綫列車仍有空間載客，他批評陳活在平衡時空，增加列車不足夠，應該要求港鐵增購列車。另外，列車購買到香港都要時間，情況不理想，希望多一條新鐵路從皇后山、粉嶺北直接出九龍，促盡快落實新路線。