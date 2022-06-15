盜資料冒領消費券累計接187宗　另有32宗涉違法套現

近年詐騙案件不斷上升，根據保安局提供的數字，2021年接獲共13,859宗網上騙案，較前年10,716宗上升29%，今年首4個月則接獲5,582宗。至於市民最為關心的消費券，截至今年4月，警方累計接獲458宗相關案件，當中187宗涉及盜用受害人資料冒領消費券，32宗涉及套現消費券，其餘239宗為拒絕退還因申請人填錯資料而存入他人帳戶的消費券案件。

保安局回覆議員張國鈞書面質詢時表示，網上騙案今年首4個月有5,582宗，損失金額高達10.01億港元。當中以網上商業騙案佔最多有2,751宗，其中網購騙案佔2,585宗，166宗為信用卡盜用；其次為網上雜項騙案，包括網上投資騙案及網上求職騙案，共有1,717宗。損失金額方面，則以網上雜項騙案呃最多，受害人共損失3.8億港元，緊隨其後的為電郵騙案，損失3.33億港元。

至於攔截騙案方面，反詐騙協調中心於2017年7月成立，截至今年4月，成功攔截3,145宗騙案，涉款104億港元。其中今年首4個月，攔截301宗騙案，涉款5.3億港元。