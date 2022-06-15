東江水開支較16/17年度增3億元　惟水費收入反少收4億

港人用水量日增，購買東江水相關開支亦持續上升。發展局今日（15日）書面回覆議員郭偉強質詢時透露，本港於2020/21財政年度購買東江水的開支達48.3億港元，按年度上升2,000萬港元，亦較2016/17年度使多近3億港元，但水費收入僅錄22.7億港元，較上年度的25.3億港元減少2.6億港元，亦比2016/17年度大減4億港元。該局指2019年12月至2022年11月底間，非住宅用戶水費寬減措施引致水費收入有所減少。

發展局表示，現時本港因應本地集水量和用水需求，彈性輸入所需的東江水量，而2021年本港實際輸入8.1億立方米東江水，按年增1.1%，但較2019年的7.2億立方米上升超過12%，當局正在推展首階段將軍澳海水化淡廠工程，預計可於明年落成啟用，該海水化淡廠每年可提供約5,000萬立方米的食水供應，即約本港每年5%的食水需求，會因應未來用水需求情況適時考慮推展第2階段將軍澳海水化淡廠工程，提升整體化淡海水供應佔全港食水供應的比例。

該局又稱，將會在2024年起分階段為新界東北部，包括上水和粉嶺的居民，提供再造水作沖廁及其他非飲用用途，亦於安達臣道石礦場用地發展項目中，興建區域性中水（即再生水）重用系統，同樣預計於2024年開始投產。水費調整以鼓勵市民節約用水方面，發展局指現時並無相關計劃，認為增加市民對水資源匱乏的了解更重要，稱會持續推展這方面的宣傳教育工作。