消防巡60年舊樓發2740張火警危險通知書　95%已遵辦

油麻地廣東道一幢「三無」唐樓於2020年11月發生無情大火，造成8死6傷，事件亦引起大眾對舊式大廈消防安全的關注。保安局回覆議員鄭泳舜的書面質詢表示，消防處及屋宇署於同年11月23日展開特別巡查行動，同年底大致完成巡查與火災涉事樓宇樓齡相若(即60年樓齡或以上)約2,800幢住用或商住樓宇。截至上月底，消防處共發出約2,740張「消除火警危險通知書」，當中近95%、即約2,600張「消除火警危險通知書」已獲遵辦，處方亦就9宗個案向相關大廈的負責人提出檢控。

保安局稱，截至上月底，屋宇署則就目標大廈的公用逃生途徑的情況及樓宇的消防隱患，根據《建築物條例》(第123章)共發出約3,590張「清拆令」，當中133張已獲遵辦，並已就 13宗個案向相關的樓宇業主提出檢控；消防處和屋宇署會繼續跟進相關遵辦情況。至於擬修訂的《消防安全(建築物)條例》(第572章)，計劃今年稍後時間展開公眾諮詢，然後制訂合適的機制和修改法例，以授權有關部門進行相關工作。

此外，政府自2018年起伙拍市建局推出20億元的「消防安全改善工程資助計劃」，以資助合資格目標樓宇業主進行所需的消防安全改善工程，預計計劃可惠及約逾6,000幢樓宇。截至上月底，市建局在兩輪申請中共收到約3,400宗申請，當中約3,100宗符合基本要求，市建局已向約2,600宗的申請人發出「原則上批准通知書」。