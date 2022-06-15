議員指將軍澳隧道停車繳費致塞車　當局：實為容量超負荷

將軍澳隧道交通嚴重擠塞。有議員今日(15日)在立法會會議上提出質詢，促政府取消將軍澳隧道的收費，並如期落成將軍澳跨灣連接路及將軍澳藍田隧道。運輸及房屋局局長陳帆稱，停車繳費並不是擠塞主因，待將藍隧道開通後才豁免將軍澳隧道收費是較為穩妥的做法。

陳帆表示，根據2021年交通數據，早上及傍晚將軍澳隧道容量會超出4至5成，停車繳費不是擠塞的主因，主要是因為繁忙時段造成堵塞，認為將藍隧道開通後再豁免是較為穩妥的做法。他續稱，運輸署正研究優化附近巴士交通網絡，將會設立新路線由大埔工業邨到將軍澳，適時諮詢區議會，並會審視地區人士意見。

議員李世榮不滿陳帆回應，指將軍澳隧道只是3港元收費，批陳帆諸多藉口。議員林素蔚稱將軍澳隧道早午晚都擠塞，促政府承諾將軍澳跨灣連接路及將藍隧道如期通車，否則應向居民作出補償。陳帆稱收費從來不是政府考慮，舉例稱亦有豁免青馬大橋收費，考慮的僅是效率，重申將軍澳隧道之後都會豁免收費。他又稱有信心今年內將軍澳跨灣連接路及將藍隧道會如期通車，同時鼓勵市民乘公共交通工具出行。