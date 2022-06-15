議員批政府未諮詢下調上網電價　市民憂未能收回成本

環境局於2018年推出「上網電價」計劃，旨為鼓勵可再生能源發展。有議員指政府於今年4月把上網電價價格下調，但由於安裝太陽能裝置的價格不菲，政府未經諮詢便調低電價，令申請的市民大失預算，擔心未能收回成本；亦有議員關注部分鄉村居民未能申請，要求改善計劃執行情況。

提出口頭質詢的議員劉業強今日（15日）未有出席大會，由議員盧偉國代問，指該計劃推出至今，兩電每年共收到、批准及拒絕了多少宗分別由村屋及工商業大廈業主提出的申請，以及被拒的申請所涉原因為何，以及政府會否考慮延長該計劃繼續鼓勵公眾參與發展可再生能源。環境局局長黃錦星表示村屋申請數目有超過1.5萬個，至於在工商業大廈就超過1千個，電力公司未曾拒絕任何申請。

另一議員陳月明指很多鄉郊居民都無辦法申請上網電價，因為先要花費數萬港元升級電力裝置，又要等候一段長時間，而電力公司曾向她透露，指無辦法在同一條村接受指定數目的太陽能裝置接入電網，否則會造成電壓幅度過大。黃錦星回應稱，會推動電力公司盡量配合，包括視乎不同村的狀況，在既有情況下安裝太陽能版及強化供電網絡，但希望議員理解每條村的情況都不同，包括電網會經過私人地方等。