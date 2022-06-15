中轉屋清拆被逼遷屯門　非長者單身居民申覆核指配屋政策不公

石籬中轉房屋將於今年年底清拆，料會重建成有1,600個單位的公營房屋，不過現時仍有79個住戶，於清拆前公屋輪候排隊未達配屋階段，需要搬入屯門寶田中轉房屋。有住戶不滿寶田中轉屋偏遠，且單位較細如同「降級」，又認為政府編配公屋的政策，對非長者1人申請者不公，有違《基本法》，遂於今天（15日）入稟高院申請司法覆核，要求法庭檢視有關政策，讓申請人有平等公屋安置的對待。

本案申請人是許榮恩，他居住在中轉屋已14年。建議答辯人是特首林鄭月娥及運房局局長陳帆。申請人在其司法覆核申請書指，房署在2015年修訂公屋配額及計分制度後，非長者1人申請者被排除在先到先得的公屋輪候隊伍之外，要等候更長年期才可獲得編配公屋單位，並不公平。此外，受影響的住戶別無選擇下，只可以搬遷至寶田中轉屋，變相迫遷，認為安置政策沒有因時制宜。申請人指，政策嚴重影響住戶的生活質素，例如住所面積縮減，上班時間及交通費增加，而政府卻並沒就此提供合理補償。

申請人續指，房委會起初把目標清空日期訂於今年12月，但今年4月底，卻向住戶發出遷出通知書，要求住戶在今年5月31日或之前騰空或清空單位。房委會的處理手法令居民無所適從，造成莫大心理壓力。申請人今日呈交司法覆核表格後，與數名居民在庭外拉起寫有「檢視過時政策，要求妥善安置」的橫額。許指出，他以往已經去信不同政府部門反映，但都沒有獲得正面回應，求助無門，他才入稟提覆核。有其街坊形容，有關政策是歧視單身人士，清拆過程亦漠視住戶需要。

案件編號：HCAL 475/2022