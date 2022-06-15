院外心臟停頓九死一生　增設除顫器及時施救　患者出院率增10倍

院外心臟停頓(OHCA)是意外死亡的主因，本港發病率為全球平均水平的2倍，即每千人便有1名患者，年輕男性患者亦比女性高出一倍。有研究發現，本港只有4.2% 個案可於出院時存活，專家形容此病為「九死一生」。而盡快為病人施行心肺復甦法(CPR)及自動體外除顫器(AED)，均可提高患者存活率。有機構建議本港的處所增加AED機，另加強教育大眾對急救的認知。

現時醫學研究普遍關注OHCA的整體病發及存活率，故遺傳性心律基金會委託理大康復治療科學系的研究團隊，合作展開病例數據研究，分析由2017至2020年期間逾22,000個病例，同時聚焦40歲或以下的OHCA患者個案。學系博士徐幻引用數據指，只有約4%的相關人士可於出院時存活；另有近半人在家發病。至於40歲或以下患者曾接受CPR或AED的比率，分別只有34%及6.8%。不過徐強調，若患者及時獲施CPR，出院率升近5倍；及時獲使用AED，出院率是沒有用AED的約10倍。

患者進行CPR及AED後存活率可明顯提升，惟全港的AED數量不足，例如與日本的61萬部相比，本港僅有5,000部。心律會顧問急症科專科醫生蕭粵中建議，應透過公眾教育讓大眾留意個人心臟健康及警號，減低OHCA發生風險。他舉例指，若年輕人做運動時感到心臟不適、頭暈、休息過後氣促情況仍未有改善時，便要多加留意及進行身體檢查。另外，政府亦應訂立資助政策支援戶外、公眾場所等地方安裝更多AED，提高人均AED配置比率；同時以便公眾識別AED位置。