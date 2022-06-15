2047土地契約大限涉約2400地段　發展局稱首批50幅3年後到期

據悉，有市民擔憂土地契約「2047大限」將至，屆時土地契約未必可以自動獲續期或有關續期手續繁複。議員江玉歡書面質詢發展局有關整理土地契約資料工作的具體時間表、最新進展、到期的土地契約數目等。發展局局長今日(15日)回覆稱，由現在起計至2047年6月29日，約有2,400個一般商業/住宅/工業用途地段(按分段地段計算)的土地契約陸續到期，當中最早一批涉及大約50個地段的地契將於2025年到期。

發展局又指，在2047年6月30日當天到期的大量土地契約，地政總署正繼續整理有關資料，不過有關工作進展理想，相信可如期於今年年底完成。另外，考慮到機制手續繁複，政府正探討有否其他合適的安排，以較精簡的程序和便捷的方式為土地契約續期，包括探討能否透過法例，對於獲批續期的個案，減省業權人須進行的手續但同時確保有關契約的法律效力。

至於一般商業/住宅/工業用途地段的土地契約，下一批契約到期的年份最早為2025年，在此之前政府將會適時提出建議並與持份者溝通。