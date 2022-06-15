菲傭猝死案　死因庭4人陪審團一致裁定死於自然

菲籍女傭來港打工3個月後疑不堪忍受工作環境，要求解約回鄉，但及後於1個月通知期間猝死。死因研訊於西九龍法院大樓內之死因裁判法庭進行，今日(15日)2男2女陪審團退庭商議後，認為死者死在僱主家中及死因不詳，並一致裁定死者是死於自然。

死者QUINTO, Leonita Arcillas，於2017年4月4日逝世，終年46歲。死因裁判官指出，陪審團可以考慮死者是死於自然或死因存疑。如果陪審團在相對可能性之下，傾向信納法醫指死者死於自然疾病，應裁定死於自然；但若傾向認為死者出於其他可能原因才死亡，不過缺乏證據支持，應裁定為死因存疑。

陪審團除了裁定死者的死因外，亦有提出多項建議，包括建議警方日後遇上僱主及外傭出現違規或傷亡情況時，應即時向中介公司索取外傭的文件記錄，以及替不懂本地話的人士錄取口供時主動提供翻譯服務。陪審團亦建議勞工署應規定中介公司須妥善保存法例要求下的外傭資料，保存期不得少於該僱傭合約之期限、規定僱主及外傭要各自保存外傭的驗身報告記錄、考慮加入發牌制度以確保中介公司對現行有關外傭的法例及權益有足夠認識，及制定一份外傭入職清單範本，讓僱傭雙方在簽訂合約時都清楚其義務及權益。此外，陪審團提出早前作供的中介公司負責人有違規之嫌，死因裁判官認同陪審團的說法，並指當日僱主沒有向警方說出死者想解約的原因，從而影響警方調查方向，亦屬嚴重問題，故要求死因研訊主任向警方轉達相關事宜。

案件編號：CCDI-663/2017