立法會三讀通過僱傭修訂條例　檢疫或隔離令缺勤可視為病假

立法會今日(15日)召開大會，三讀通過《2022年僱傭(修訂)條例草案》，有關建議修改僱傭條例，指明僱員因遵守第599章規定，缺勤時可獲疾病津貼，僱主不能無理解僱；然而僱員在未有提供充分醫學理由下拒絕接種疫苗而遭到辭退，則不被視為無理解僱。有議員認為，是次修例有助受疫情影響的打工子女獲得保障；但有議員認為修例太遲，錯失了最佳時機。

有勞工界背景的議員林振昇雖樂見草案通過，但指當局未有採納追溯期安排，他是「含淚」支持有關草案。委員會主席容海恩則表示，委員大多關注追溯期問題，有意見提到應該將追溯至今年1月1日。儘管委員會明白過去有不少市民因為隔離令而無法工作，不設追溯期的話修例作用會減少，但考慮到牽涉複雜法律原則，會衍生爭議，做法不穩妥，故最終沒有納入追溯期。勞工及福利局局長羅致光亦強調，如果修訂條例有追溯力，有可能將本來合法的情況變成不合法，出現勞資雙方皆未能預見難以處理的情況，即容易引起混亂亦不合理。勞工界議員梁子穎表示，條例通過有助受疫情影響的打工子女，清晰指引以免影響勞僱關係，然而社會有聲音認為當局將一系列非疾病原因納入病假計算，增加企業營商壓力，僱主會面對人手問題，令中小企非常吃力。

議員鄧家彪批評，政府未有做好本份，急工友所急，議員現時仍未得悉條例的生效日期。議員黃國則亦指，早前不少打工仔礙於疫情而無法上班，甚至要14天居家隔離，從而被扣年假，或無奈放無薪假，收入大打折扣。但近日確診數字已大幅下降，今日才做實在太遲，況且法例生效前的個案不受保護，對此感到遺憾。他又認為，當局需要吸取經驗，以市民利益為依歸，特事特辦，急事急辦，而非強調程序，賊過興兵，錯失法例修訂及執行，受影響群體得到應有保障的最佳時機。