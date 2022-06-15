學神被指影響灣仔區交通　運輸署無意遷移區內2駕駛考試中心

灣仔區交通擠塞問題嚴重，有居民歸咎是區內「學神」長期佔用經常區內多條主要道路所致，並建議將鄰近香港大球場的掃桿埔駕駛考試中心、以及位於荷塘道的跑馬地駕駛考試中心搬遷。運輸及房屋局局長陳帆今日(15日)書面答覆議員提問時表示，運輸署暫時未有計劃遷移2個駕駛考試中心，除非覓得合適的替代用地。現時該2個駕駛考試中心的非商用車輛駕駛考試約，佔港島區路試數目6成，停用將大幅延長相關路試輪候時間。故有需要保留以滿足港島區駕駛考試服務需求。

陳帆指，現時掃桿埔駕駛考試中心提供輕型貨車及電單車路試，去年進行的路試總數達9,272次，佔全年全港進行路試總數約6%；同期，提供私家車路試的跑馬地駕駛考試中心則進行8,422次路試，佔總數約5%。運輸署去年曾到跑馬地駕駛考試中心一帶巡查，發現成和道近聯興街，1小時內約90多輛學習駕駛車輛駛經，但未見對交通造成阻塞。

就上述路試路線已沿用超過10年，運輸署正檢視掃桿埔駕駛考試中心的駕駛考試路線，並會按需要作出適當調整。同時，運輸署早前曾檢視區內禁止學習駕駛路段以配合交通情況，並正安排在樂活道及大坑道交界，以及連道及樂活道交界，加設標誌，限制「學神」駛入。運輸署已委託工務部門安排推展有關工程，相關加設標誌工作預計於今年第三季完成。另外，署方已計劃在柴灣盛泰道及常茂街交界發展政府聯用綜合大樓，以重置鴨脷洲駕駛學校及駕駛考試中心，並同時積極研究改善駕駛考試服務的可行方案，以期重置後的駕駛考試中心能適當地吸納更多港島區路試需求。