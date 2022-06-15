「爆眼女」擬告警方索償　消息指法援署要求她再考慮是否興訟

在2019年反對修訂《逃犯條例》示威中受傷的「爆眼少女」，去年被《東網》獨家披露原來在前年已離港前赴台灣。據知她雖身在海外，但仍準備就其受傷事件向警方要求賠償，並為此申請法律援助，希望使用公帑興訟。但有消息指法律援助署最近去信她的律師團隊，詢問她是否確定想提出訴訟，意味其法援申請可能會有阻滯。

事發於前年8月11日晚上，負責救傷的女事主在彌敦道近尖沙咀警署的衝突現場中，右眼被異物擊中受傷，血流如注，及後被送院治療。其受傷原因眾說紛紜，有指是被警方的布袋彈擊傷，亦有指是有人企圖用椏杈射向警署發射鋼珠時，意外打中事主。事發後她一直鮮有現身，即使曾在「民間記者會」的錄影片段中露面，亦用紗布貼着右眼，並架上太陽眼鏡，故其真實傷勢如何，一直都是謎團。然而《東網》獲得的獨家消息及圖片，她已於前年9月乘飛機前赴台灣，從照片可見其雙眼明亮有神，精神與健康狀況俱佳。

女事主在受傷後，警方成功申請法庭手令，向醫院取得她的醫療報告。惟她指警方拒絕提供手令，令她無從申請反對，侵犯了她興訟尋求法庭濟助的權利。她為此事申請司法覆核，但被高院原訟庭判處敗訴。去年2月向高院上訴庭上訴，但上訴庭在去年4月亦駁回她的上訴，並下令她須支付警方訟費。至於她擬向警方索償之事，根據現行法律，人身傷亡訴訟的興訟限期為3年，換言之除非獲法庭准許延期，她最遲要在今年8月11日提出訴訟。