冀減公院負擔　政府推「基層醫療健康」　宣傳預防慢性病意識

為對抗人口老化及未來更大的醫療壓力，政府推行「基層醫療健康」計劃以減輕公營醫院的負擔。特首林鄭月娥今日(15日)表示，計劃由預防做起，做到「全民覆蓋，人人健康」。現屆政府一直實施具體措施，投入相應資源，令本港醫療系統達致長遠且持續的發展，其中已在全港14區設立地區康健中心及地區康健站，未來數月更會覆蓋另外4區，成為推動基層醫療的重要硬件。計劃包括3大目的，做到慢性疾病併發症的及早預防、識別、發現及管理。

食物及衞生局局長陳肇始表示，現時政府已成立基層醫療健康督導委員會，團隊成員包括林正財、梁卓偉、李國棟、黃金月等，一方面建立地區康健中心，提供3層基層醫療服務，另一方面制定藍圖檢討現時醫療服務，惟過去因疫情打亂時間表，雖藍圖已大致完成，仍需留待下屆政府繼續執行細節。陳肇始強調，政府目標在全港18區設置地區康健中心及地區康健站，目前已有11個站及3個中心，其餘4個中心將會在今年內開啟及投入服務，做到整體預防，為高風險人士進行檢查，並與家庭醫生合作，再為慢性病病人作出管理及治療。