裁判官發問過多影響審訊　男子泳池襲擊女教練上訴得直

男子涉嫌在泳池內「搣」一名女游泳教練的大腿，被控普通襲擊罪，經審訊後被判罪成，遭判處感化令。他不服定罪上訴，高院原訟庭法官黃崇厚上周二（7日）開庭聽取陳詞後，即時裁定他上訴得直，並於今（15日）頒書面判詞解釋判決理據。法官批評原審裁判官施祖堯在審訊中，問了不下245條問題，數量極大，比主控問的數量以倍計，而且大部分都是在主控剛開始一個議題時便介入發問，儼如擔當了檢控官的角色，進入「格鬥場」，認為定罪不穩妥。法官認為由另一名裁判官重審是恰當做法，若控方決定重審，需於本月21日或之前把有關文件交予法院，否則重審命令作廢。

控方案情指，女事主是一名兼職游泳教練，案發當日她在一個公眾泳池教學生。上課期間她一名學員阻礙了一名女泳客，該女泳客的男友，即上訴人何煒林，於是上前用粗言罵事主，事主向上訴人道歉。約15分鐘後，上訴人游至事主身旁，「搣」了她的右大腿外側較後方一下。原審時上訴人及其女友都有作供。原審裁判官最終裁定上訴人是故意「搣」事主，因此判他罪成。上訴方指裁判官以澄清之名，作過長篇幅的主問和盤問，替代了控方職責，令審訊變得不公。

法官在判詞中指，原審裁判官在事主的主問及上訴人被控方盤問後，都曾作出為數不少的發問，合共不少於245條，當中不少關乎案中核心議題，包括上訴人如何衝向學員、上訴人「搣」事主的經過等。而且，裁判官不但問題眾多，而且他之所以不信納上訴人及其女友的證詞的理由，都是根據他親自發問而得出的答案。法官表示，裁判官的發問形同盤問，他在上訴人及其女友的主問時發問，也可能左右了辯方的提問方向。裁判官所問的問題，超乎了澄清答案，及令審訊正當和有條理地進行所需。綜合上述因素，法庭裁定上訴人上訴得直。

案件編號：HCMA 9/2022