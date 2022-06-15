立會討論架構重組決議案　議員促問責官應更走向基層

行政會議早前通過政府架構重組方案，由現時的3司13局，擴至3司15局，另新設3個副司長職位。立法會今日（15日）審議《釋義及通則條例》第54A條動議的一項擬議決議案，即議決政府架構重組。部份議員表示支持，有議員直指日後問責官員應更加走向基層，哪怕「喺簡單到買餸至搭車」的問題。

議員葉劉淑儀指任何組織都應定期檢視架構，以了解工作是否需要重新分配，並指政府改組一早就要做。她舉例工業需要更加先進，同時利用科技配合。她指不認同增加副司長為「架床疊屋」，反而有其必要性，因為未來政府工作繁複，例如北部都會區的推展等。

另一議員陳振英指3個副司長的設立有助分擔司長部分工作，加強頂層的指揮及統籌能力，亦有其必要性。他又指日後政府問責官員應更加走向基層，哪怕「喺簡單到買餸至搭車」的問題。不過，他強調要給市民感受到開位是有價值。

曾表明反對增設副司長的社福界議員狄志遠，希望3個副司長日後講解其工作內容，靠中政府亦應在百日後說明政績。不過，他指由於決議案不能分開表決，雖然他本人支持政策局增加至15個，但不同意開設副司長，因此會投下反對票，並希望記名表決。