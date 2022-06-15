荃灣觀塘及灣仔多廈污水帶疫　居民清潔工等獲派20萬快測包

為應對第5波疫情，政府在各區採集污水樣本進行新冠病毒檢測。當局今日(15日)公布，在荃灣、觀塘及灣仔區的污水檢測到新冠病毒，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

涉及地點包括，荃灣區石圍角邨、象山邨、綠楊新邨、朗逸峯、怡景園、寶雲滙、荃豐中心、華都中心、富華中心及碧堤半島；觀塘區麗晶花園；灣仔區嘉苑、嘉美閣、滿輝大廈、文華新邨、美麗邨、肇輝臺1號及肇輝臺8號、銀輝大廈、詩濤花園、肇輝臺花園、肇豐園、嘉裕閣、景麗苑、嘉岶薈、金輝大廈、秀樺閣、伊利莎伯大廈、駱克大廈、金禧大廈、華發大廈、維新大廈、海聯大廈、福基大廈、積福大廈、駱克大樓、特麗樓、基華樓、文石大廈、雅閣大廈、置景閣及駱克道427號。

因應上址污水檢測結果病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約20萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。