發布女子口交相及裸露片　專科醫生罪成押後2周判刑

骨科專科醫生婁子堅涉嫌在社交媒體平台上，多次發布1名女子的裸照和性愛影片，因而被控4項發布淫褻物品罪。他不認罪受審，案件今天(15日)在東區裁判法院裁決，他被裁判官溫紹明裁定所有罪名成立，押後至6月29日判刑，期間為他索取背景報告。他雖獲准繼續保釋，但裁判官坦言不為有即時判監以外的可能性。

34歲被告婁子堅被控於2020年5月16日、17日及22日，先後在社交媒體平台Telegram群組發布淫褻物品，即1張裸體女子X為1名男子口交的照片、1張裸體女子X坦露胸部的照片及2段裸體女子X坦露胸部及陰毛的影片。根據香港醫務委員會資料，婁在2011年開始行醫，2019年取得骨科專科資格。控方案情透露，事主X的丈夫Y在2020年5月14日獲告知其結婚相被發布在Telegram的1個群組內，Y發現發布帳戶的電話號碼與被告的號碼脗合，該帳户在群組發布1張X的性感相片，X及Y翌日報警，但警方以沒有露點為由拒絕落案。帳戶其後再發布1張X的口交相片，X仍認出相中人為自己，並表示是被偷拍。不久後，群組內再出現2段X的不雅片段。

裁判官溫紹明裁決時，指X及Y作供直率坦白，若非親身經歷，2人亦不可能詳述事件細節。對於辯方提出X因求愛不遂誣衊被告一說，裁判官就指不相信2人會使用如此迂迴轉折方式，只求令被告惹上官非，X若要誣告被告，稱遭非禮或襲擊會更為容易，而X的相片被發布上網，即使短時間內刪除，亦可能在網上永久流傳，事主更為此押上婚姻關係。裁判官續指，無證據顯示被告的手提電話曾被盜用或失竊，除非是被告給予，否則亦沒有人會無故管有X的不雅相片及片段，唯一不可抗拒的推論就是被告發布涉案的照片及片段，其行為亦是出於傷害事主X。

案件編號：ESCC 2394/2020