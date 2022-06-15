5成半受訪照顧者現抑鬱　甚至有人壓力太大想輕生

九龍婦女聯會今日(15日)召開記者會，公布「高齡海嘯前的未雨綢繆」研究，結果顯示，照顧者無論在身體、心理、社交及經濟，4方面都均受影響，其中有50%受訪者表示睡眠質素差，55%出現抑鬱傾向，逾半表示照顧家人影響社交生活；另外調查又反映，政府在社區支援措施，以及宣傳的關注，亦有明顯不足。聯會建議政府訂立以照顧者為本的政策及服務。

有關調查於2022年1月份開始進行，抽樣範圍來自45個不同背景樣本組別的受訪者。結果發現很多受訪者都表示身體感覺疲累、易病、因照顧長者忽略休息和飲食時間；至於心理方面，更發現逾60%照顧者屬「高壓照顧者」，其中超過70%照顧者表示因照顧壓力，出現食欲不振、哭泣、對以往喜歡的事情失去興趣等情況，因照顧壓力太大而有輕生想法的亦有1人。在經濟方面，80%受訪者表示照顧家人的花費對家庭造成負擔，需節省度日。

調查又發現現時社區對照顧者的支援措施並不完善，名額有限之餘，更宣傳不足，結果顯示，近60%受訪者表示沒有聽過支援服務，而使用過政府支援服務的受訪者則只有20%。聯會建議政府應建立長者大數據及簡易檢測工具及平台，並加強社區照顧、支援服務及加強宣傳，更可增加照顧者津貼名額及降低長者津貼門欄。