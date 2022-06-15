涉求議助與無業漢刪上網紀錄　男生堅稱非為礙警調查

18歲副學士男生於2019年因涉嫌管有爆炸品被捕，還押期間又涉嫌與2名探監男子合謀，協助他刪除網上資料，其中1人是區議員黃國桐的助理。3人被控串謀串謀妨礙司法公正等罪，案件今（15日）在區院續審，涉管爆炸品的男生續自辯，控方質疑他知道其數碼資料或會被用以作為證據，但仍叫友人助刪除有關數碼資料，是有意圖影響調查，但男生否認有此意圖。

自辯被告鄺偉邦早前供稱，因擔心其較私隱的瀏覧紀錄會讓協助處理事務的親友看到，才要求友人協助刪除有關紀錄。控方今盤問他時則指，鄺與友人的探視對話紀錄中，鄺從沒有向友人提及該關注，反而向友人舉例指有人曾被警方檢取電話及資料，以說明刪除有關資料的需要，而有關資料或會被控方使用，及或會影響其入罪率，質疑鄺因此才着友人刪除有關資料，以刪去對他不利的資料。鄺不同意此說法，指控方雖有可能使用其數碼資料，但他並沒有意圖影響司法程序或調查。鄺亦重申，警方已檢取的電腦等裝置上的紀錄，他並不能刪除，但他不確定親友能否透過登入其網上帳戶看見他過往的瀏覽紀錄，而他不欲該些較私隱的瀏覽紀錄被親友看見，故才着友人協助刪除其帳戶內的瀏覧紀錄等。

本案3名被告依次是18歲學生鄺偉邦、19歲區議員助理余昕鈺及20歲無業漢黃俊燁，3人同被控於2020年2月3日，在壁屋懲教所串謀妨礙司法公正，即達成協議刪除2個由電郵登記的互聯網帳戶內的數碼資訊，及1個屬鄺的不明手提電話號碼可取用的數碼資訊。鄺另再被控2項管有爆炸品罪，指他於2019年12月24日，在觀塘寶冠大廈的時昌迷你倉內，保管硝化纖維素及10個煙霧餅。

案件編號：DCCC 286/2021