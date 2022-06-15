助母親公司奪採購訂單　理大承辦商前職員認欺詐候判

廉政公署早前落案起訴香港理工大學轄下香港專上學院1名承辦商前僱員，控告他涉嫌隱瞞自己及母親於1間公司的利益，以詐騙香港專上學院向該公司就保養工程發出總值逾55萬港元的採購訂單。被告今天（15日）在九龍城法院承認2項欺詐罪，署理主任裁判官黃雅茵將案件押後至6月29日判刑，以待索取被告的背景及社會服務令報告，期間被告須還押候判。

46歲被告梁家華，是康業服務有限公司前總維修工程師，他被控2項欺詐罪，指他向康業、香港專上學院或理大隱瞞或沒有披露自己或其母親，就香港專上學院發出的直接採購訂單及光管採購工作在1間沐蘭貿易公司的利益，並意圖詐騙而誘使香港專上學院向沐蘭發出訂單，導致被告或其母親獲得利益，或香港專上學院或理大蒙受不利。

案情指，被告於2017年12月至2019年10月期間，獲康業派駐該學院，擔任紅磡灣及西九龍校園維修保養工程主管，並獲香港專上學院委託提供採購服務，包括向供應商發出採購訂單和直接支付貨款。但他在2017年6月成立沐蘭貿易公司，而他母親2018年2月底成為該公司的獨資經營者。沐蘭就香港專上學院所發出的54項直接採購訂單，獲發放貨款逾52萬港元，並就上述光管採購工作獲發約3萬港元。

案件編號：KCCC 557/2022