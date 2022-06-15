涉2019年屯門參與非法集結 男生否認控罪受審

2019年11月10日，市民發起「八區開花」反修例示威，一名當時19歲的男學生在屯門因涉嫌參與非法集結及未能向警員出示身份證被捕。事隔超過2年，被告於本年3月承認未能在規定下出示身份證明文件罪，但否認參與非法集結。案件今（15日）在屯門裁判法院開審，控方3名證人作供完畢後，裁判官施祖堯裁定表面證供成立，並將案件押後至明天續審，辯方表示將會傳召2名醫生作供，被告本人亦會作供自辯。

21歲被告鄭鼎楓，被控於2019年11月10日，在屯門鄉事會路與河傍街交界，與其他不知名人士參與非法集結，以及未能依規定向穿着制服的警務人員，即警員黃立然出示身份證明文件。控方今傳召一名許姓督察作供指，案發當日下午5時多，他是警察機動部隊C3隊指揮官，收到命令在屯門鄉事會路近V City外設立封鎖線。他看見約有50-60名示威者，示威者站在行人道及行車道，許共有3次向示威者發出口頭警告，警告他們正在參與非法集結並要求離開，否則將會使用武力驅散或拘捕。許在辯方大律師盤問下確認案發當天沒有見過被告，沒有看到被告被截停及拘捕過程，也不知拘捕的原因。當時現場警察機動部隊X3隊的指揮官，則表示他到達現場支援並協助設立封鎖線。他表示設立封鎖線時約有100名示威者大叫辱罵警察的口號，因此約在下午5時30分示意傳令警員舉藍旗及警告現場為非法集結的地點。在辯方盤問下，他表示約在下午5時50分，警方防線推進至屯門鄉事會路與河傍街交界，人數約80多人，但對於示威者的裝束沒有印象。他亦確認案發當天沒有見過被告，不知被告身處的位置、逗留時間及行為。

控方最後一位證人為警員黃立然，他當時隸屬警察機動部隊X3隊。黃表示在案發當日下午5時45分，他與部隊推進到鄉事會路與河傍街交界近康利中心，看到被告身穿紅色短衫，黃色褲的男子向警方舉中指，及大叫「黑警」及「委任證」口號。他向被告發出共2次警告，警告被告不要煽動在場人士，但被告繼續舉中指及叫口號，於是上前拘捕被告，要求被告出示身份證及作出搜查。只於被告身上搜出回鄉證，沒有身份證。被告經過警員搜查後，沒有發現任何示威物品及違例物品。

案件編號：TMCC 2014/2020